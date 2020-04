Psst: Had ik de kunstdieven maar tegen kunnen houden

Het hertenkamp, Chinees restaurant Golden River, een grote vestiging van interieurwinkel Riviera Maison, café-restaurant Mauve, de Johanneskerk, de poffertjeskraam tegenover de rooms-katholieke Sint-Jansbasiliek, de Intertoys in het karakteristieke trapgeveltjeshuis, het winkeltje met kleding in Engelse stijl, snackbar Beo, de ijzerwarenwinkel waar in de winter een enorme kerstkrans aan de gevel hangt.

Je kunt er op meerdere manieren komen. Afslag 8 vanaf de A1 bijvoorbeeld, onder het ecoduct door (waar ik ’s zomers graag overheen fiets), de weg naar beneden, links liefelijke weilandjes met rustig grazende koeien en rechts grote huizen met imposante sierhekwerken ervoor. Of afslag 9, met direct een scherpe bocht naar rechts, de stoplichten die als vanzelf op groen springen, even opletten bij ..

Ach, had ik ze maar tegen kunnen houden. Dan had ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ van Vincent van Gogh nog netjes in het Singer-museum in Laren gehangen.