Geen doodsangst

In tijden van brede maatschappelijke onrust lopen velen met onbestemde gevoelens. Terwijl we het in het alledaagse leven proberen te rooien, knabbelt er vanbinnen onzekerheid. Waar doe ik nu goed aan? Waar gaat dit heen? Iets in die onzekerheid toont onze persoonlijke kwetsbaarheid. Hoor ik bij een risicogroep? Wat als ik ziek word? Moet ik dat koste wat het kost voorkomen? Sommigen maken zich misschien eerder zorgen om het maatschappelijk verval. Krijgen we een economische crisis? Brengen moeilijke tijden het beste of het slechtste in mensen naar voren?

Ga er maar eens voor zitten, om juist in tijden van onrust naar binnen te kijken. Kort gezegd valt er dan waarschijnlijk innerlijke onzekerheid te bespeuren; onzekerheid die voortkomt uit de ervaring van kwetsbaarheid; kwetsbaarheid die er is omdat het leven ook zo zijn verval kent, ziek worden, verlies, sterven.

Dat laatste is niet iets waar we als mens doorgaans bij stilstaan. Aan het idee dat naaste ouderen kunnen overlijden, kunnen we nog weleens vluchtig denken. Maar zorg over de dood, of angst voor de dood, is iets dat grotendeels onbewust aanwezig is en vaak schuilgaat achter andere zorgen. Al kan doodsangst door omstandigheden ook heel actueel worden en doorbreken in het bewustzijn, zoals bij le..