Voortaan 1,5 meter afstand houden, het zou een goede grap geweest zijn

1 april! ‘Mensen moeten voortaan anderhalve meter afstand houden tot elkaar’, het zou een goede grap geweest zijn.

‘Privacy’ en ‘betutteling’ zijn twee woorden die even in de ijskast gaan in deze tijd. Geen bezoek meer in zorginstellingen. Niet met meer dan drie mensen over straat. Papieren zakdoekjes gebruiken. De overheid bepaalt het allemaal. De lijst met ‘leefregels’ wanneer het nog maar om een gewone verkoudheid gaat, is lang en verbijsterend. Even een arm om je heen, als je je lamlendig voelt? Uh-uh. ..

Wanneer wordt het leven weer ‘normaal’? ‘Never waste a good crisis’, zeggen de Engelsen. Ik bedenk vast een paar lessen om vast te houden.