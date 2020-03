Francisca van Dalen: Even geen efficiency. Even heeft productiviteit niet het laatste woord

Mijn vriendin is een echte Chinese tijgermoeder. Al maanden zit ze opgesloten in een klein flatje met haar zoon, die deze zomer zijn toelatingsexamen moet doen voor de universiteit. Wat heeft ze hem gepusht, gesmeekt, gedreigd en geprobeerd te verleiden om zo hard mogelijk te studeren om naar de allerbeste universiteit te kunnen gaan, in een grote stad. Pauzes waren er amper bij. Elk uur telde en kon het verschil betekenen tussen een gewone school of een topschool. De corona lockdown was een ramp voor haar. Nu zou haar zoon ongetwijfeld lager scoren omdat hij niet naar school kon.

Maar het einde komt in zicht. Volgende week beginnen daar de scholen weer. Ik vroeg haar wat ze ervan vindt. Haar antwoord verbaasde me. Eigenlijk vond ze het wel jammer. Haar zoon kon goed uitrusten thuis, in plaats van minstens 12 uur per dag op school te zitten en daarna nog uren lang huiswerk te moeten doen. Ze kon gezond eten voor hem koken en ze hadden veel tijd samen. Ze was gestopt hem ..

Ik vond het een klein wonder. Wat trekt het verlangen naar welvaart en succes mensen vaak uit elkaar. En wat is het verschrikkelijk moeilijk om die drive te breken. Dat kun je eigenlijk niet zelf. Daar heb je een ingrijpen van boven voor nodig.