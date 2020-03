Bram van Beek: christelijke waarden zijn niet los verkrijgbaar

We zouden het door de coronacrisis bijna vergeten: het debat over de christelijke waarden in de Europese cultuur. Er werden grote woorden gebruikt en sterke standpunten ingenomen: Europa moet beschermd worden tegen de indringers uit het zuiden en oosten om de waardevolle cultuur van ons continent te beschermen. Wat die waarden precies zijn, werd niet altijd duidelijk, maar in elk geval dienden ze om ‘ons’ tegenover ‘hen’ te zetten.

Intussen is de coronacrisis gekomen. En ineens wordt duidelijk wat die christelijke waarden in de Europese cultuur zijn. Er is een arts die uit de veilige randstad naar Brabant gaat, want daar kan hij meer dienstbaar zijn. En hij blijft bij de mensen en zal bij hen blijven, ook als de beschermende middelen niet meer toereikend zijn. Er zijn duizenden verpleegkundigen die inmiddels ander werk de..

onderscheidend gedrag

Het doet me denken aan een situatie in de oudheid. Er was een verschrikkelijke epidemie in Rome. Wie kon, vluchtte de stad uit, met name de elite én de artsen die wisten hoe groot het gevaar was. Christenen bleven. Zij verzorgden de zieken en ze gaven de doden een waardige begrafenis...