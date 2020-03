Gaat de Verlichting uit? De vraag dringt zich op nu we als westerlingen bijzondere tijden beleven. Een minuscuul virus, SARS-CoV-2, blijkt in staat om onze manier van samenleven in de war te sturen. Vertrouwde gewoontes moeten we ineens veranderen. Toekomstplannen gaan de ijskast in. Niemand kan met zekerheid iets zeggen over straks. We weten niet eens hoe lang de coronacrisis ons land plat gaat leggen.

De uitbraak van het coronavirus past duidelijk niet in onze plannen. Begin dit jaar leek de toekomst behoorlijk positief in economisch opzicht. Bij veel tijdgenoten bevestigde dat de mythe van het vooruitgangsgeloof. Ook al werd die zwaar aangevochten door de financiële en economische crisis van 2008, het ging de laatste vijf jaar weer (veel) beter. Als econoom weet je wel dat er ongeveer om de..

Aller ogen zijn eerst gericht op de gezondheidszorg. Nu kan de moderne geneeskunde veel. Artsen en verpleegkundigen vechten voor het leven van coronapatiënten. Het gaat tegen de klippen op. De pogingen om ziekte en dood af te wenden, vergen veel inspanning. Werkers in de gezondheidszorg verdienen daar..