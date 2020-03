Niet alles kan, maar lootjes trekken lukt uitstekend

Een heleboel dingen kunnen even niet zoals we ze gewend zijn. Maar veel dingen kunnen nog wel, alleen dan even even anders.

Niet naar de bibliotheek? Ga op zoek naar een minibieb in de buurt. Kijk op minibieb.nl en als je zelf een grote ‘bibliotheek’ hebt, deel je boeken met de mensen in je omgeving, of je tijdschrift of je krant.

Geen feestje? Organiseer zelf iets alternatiefs. Trek lootjes en vier vervroegd Sinterklaas. Wanneer? Als alle cadeautjes gearriveerd en alle gedichten af zijn.

Geen verjaardag? Breng een bloemetje of cadeautje naar de jarige. Of geef een leuk uitje cadeau voor als het wel weer kan. Stuur dit jaar een keer een kaart. Zing een liedje in bij WhatsApp.