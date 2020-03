Familiefeest achter glas

Afgelopen weekend zouden we met ons gezin een feestje vieren. Maar hoe doe je dat in deze tijd met de opdracht om sociale contacten te beperken en afstand te bewaren? Uitstellen? En dan in november opeens een overvolle agenda vanwege alle uitgestelde festiviteiten?

Mijn vrouw bakt graag taarten, dus ze ging aan de slag. De kinderen en kleinkinderen wonen in de buurt, dus alles kon de volgende dag mee op de fiets. Bij onze dochter en schoonzoon belden we aan. De taart werd voor de deur neergezet. Daarna gingen we op gepaste afstand staan. De traktatie werd met dank mee naar binnen genomen. Daarnaast werd van hun kant een cadeau op de stoep gezet. Dat cadea..

Daarna was het gezin van onze zoon en schoondochter aan de beurt. Dat was wat ingewikkelder met twee jonge kinderen in huis die hun opa en oma graag om de hals vliegen. En de jongste kleindochter had koorts, zodat het gezin volgens de nieuwe richtlijnen in quarantaine zou moeten.