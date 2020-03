Stad en platteland

Hoe ziet Nederland er in 2060 uit en zal er dan nog wel iemand op het platteland wonen? De laatste weken ben ik herhaaldelijk gevraagd om ver vooruit te kijken en in te schatten wie over veertig jaar op het platteland zal leven en hoe hun leven eruit zal zien.

Als wetenschapper ben ik geneigd de vraag naar de toekomst op een rationele manier aan te pakken. Dat betekent dat ik op zoek ga naar feiten. Hoe ziet de wereld er nu uit? En wat is er in het recente verleden gebeurd dat de huidige stand van zaken verklaart? De meesten zullen dit wel een verstandige aanpak vinden. De aanpak bergt wel het risico in zich dat we er (te) snel van uitgaan dat trends..

Zo was er veel discussie over de verwachte groei van de Nederlandse bevolking. Waar zullen die verwachte 20 miljoen Nederlanders in 2060 wonen? Gezien de trend van verstedelijking denk je al snel dat de meesten in de stad gaan wonen en dat ‘de stad’ aan invloed zal winnen. Dat lijkt het meest waarschijnlijk op basis van de huidige situatie. Maar het is natuurlijk ook heel goed mogel..