De zon schijnt. Ik loop regelmatig rondjes in het park, waar iedereen nu echt in een boog om elkaar heen loopt, met meer dan ooit een blik van verstandhouding, een groet. De sfeer is buiten fijn wat dat betreft. Mijn werkkamer maakt thuiswerk best aangenaam. Persoonlijke contacten verlopen prettig via allerhande alternatieve kanalen; er doen zich verrassende interacties voor. Tot zover alles oké.

Maar nu. Nu moet ik, terwijl ik niet ziek ben, nadenken over intensive care als ik geveld mocht worden door corona. Ethicus Theo Boer en gepensioneerd anesthesioloog Paul Lieverse roepen daartoe op in het Nederlands Dagb..

Op de achtergrond speelt een schaarste van ic-plekken, de kans dat patiënten met een grote kwetsbaarheid nog zieker uit de ic komen en dat patiënten met relatief veel perspectief niet meer op de ic terechtkunnen. ‘En zeggen wij er als christenen nadrukkelijk bij: de dood hóéft volgens ons ook niet tegen elke prijs te worden weggedrukt.’