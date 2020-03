Column Wim Dekker: Onder de wet

In quarantaine leef je dicht op elkaars huid. In ons puberhuishouden betekent dit dat onze kinderen meer dan ooit geconfronteerd worden met het geloof van hun ouders. Onontkoombaar worden zij deelgenoot gemaakt van ons bidden en bijbellezen. Op zondag houden wij nu een huisviering. Mijn vrouw is nogal liturgisch ingesteld. Dus de orde van dienst staat: een kyrie-gebed, de psalm van de zondag en de voor die zondag te lezen bijbelgedeelten (Oude Testament, epistellezing en evangelielezing). Preken doet zij al de hele dag. Dus tijdens dat deel van de viering praten wij met elkaar over de gelezen gedeelten. Zonder spanning is het allemaal niet. In veel is voelbaar dat de kinderen weten dat dit voor ons belangrijk is. Wij weten dat het hun op dit moment soms minder zegt. Iedereen loopt dus op eieren. Wij willen allen de relatie goed houden. Wat de spanning breekt, is dat wij geen van allen wijs kunnen houden. Inmiddels hebben wij geleerd dat dat niet alleen aan de ander ligt. Rustig zingen wij allen onze eigen wijs. Wij, de ouders, gaan er maar van uit dat dit gezang geheiligd wordt door het koor hierboven.

regelmatig spannend

Op enige afstand is het een mooi tafereel. Maar als je er midden in zit, is het regelmatig spannend. En leerzaam. Gelovige ouders hebben en naar een kerk gaan, doet ook pijn. Want terwijl je zelf je leven aan het bepalen bent, je identiteit vormgeeft, zeggen kerk en ouders met meer of mind..

Lang heb ik het gered met uit te leggen dat de regels van de kerk, familie en vrienden misschien niet allemaal kloppen, maar voortkomen uit een besef van heiligheid. Dat begon toen leerkrachten meenden te moeten waarschuwen voor de occulte invloed van de Harry Potter-serie. Of beweerden dat de scheppingsdagen zeker niet langer duurden dan de vierentwintig uur op een digitale klok. Of toen on..