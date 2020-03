Naar de overkant

Het water in de Rijn staat hoog. Het is nog net iets te vroeg om buiten te zwemmen. De kleur is grijsgroen, de stroming sterk: de kabel van de veerpont staat strak als een snaar in de kolkende rivier, alsof er een walvis aan de haak zit.

Veerman, zou dat een mooi vak zijn? Het heeft wel de kracht van de herhaling. Aan boord gaan van de pont brengt bij mij altijd een lichte opwinding teweeg. Het is oer-Hollands maar ook oud, bijna mythisch. Alleen al omdat die Rijn hier al zo onnoemelijk lang stroomt. Het liefst zou ik de veerman een munt in de eeltige knuist willen drukken, ik stel me hem ook voor als een knoestige buitenman, e..

‘Nee, u moet met pin betalen.’