André Zwartbol: Ga touwtjespringen in het landsbelang

Opeens blijk ik al springend toch in het landsbelang bezig te zijn. Ik dacht eerst nog dat het vluchtgedrag was, een verlangen naar vroeger, of een soort ‘bevriezen’ omdat ik niet crisisbestendig was. Maar ook touwtjespringen blijkt in het landsbelang te zijn.

Want om een lang verhaal kort te houden: wie beweegt, blijft fit, geeft virussen minder kans, komt niet zo gauw in een ziekenhuis, heeft geen dokter met mondkapje nodig en ook geen beademingsapparatuur. Als bewegen ooit zin heeft gehad, dan is het wel nu. En daarom sprak hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder er maandag terecht in deze krant opnieuw vol vuur over.

Waarmee ik het ideale excuus heb om touwtjespringen te promoten. Met allereerst een waarschuwing. Doe het niet op je balkon of dakterras, laat staan binnen. Huisgenoten worden gek van het gedreun - zo heb ik dinsdagavond weer ervaren, toen ik geen zin had om in een donkere tuin te gaan staan. Touwtjespringen dus. En dat kun je dan net zo doen zoals vroeger op het schoolplein (al was het toen..