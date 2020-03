Psst: Voor elke hond een boom in een bos planten

Honden blijken een ecologische pootafdruk te hebben. Dat komt doordat ze vlees eten dat eigenlijk voor mensen is bedoeld, lees ik in het Nederlands Dagblad van maandag 23 maart. Het is even schrikken, vooral als je de cijfers op je laat inwerken, want de ecologische pootafdruk van een Nederlandse hond varieert volgens een berekening van 0,9 tot 3,66 hectare per jaar, afhankelijk van de grootte van het dier. En een hond eet zo veel vlees dat zijn ecologische pootafdruk tien keer zo hoog is als de ecologische voetafdruk van de mens.

Daar kan die hond natuurlijk niks aan doen. Maar de eigenaar wel. Voor elke hond zou hij een boom in een bos moeten planten. Net zoals KLM reizigers de mogelijkheid biedt om de CO 2 -uitstoot van hun vliegreis te compenseren door geld te doneren voor het planten van een boom in een bos. Goed gedrag wordt immers beloond, dat hoef je een hondeneigenaar niet te vertellen. De bemesting van..