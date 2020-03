Sporen van het koninkrijk: Moed vatten zoals Jozua

Het voelt zo onwerkelijk: twee weken geleden waren mensen nog gezellig aan het shoppen, zaten de terrassen vol en boekte men nog vakanties. Nu, twee weken later zijn veel schappen in de winkel leeg, de straten stil en de scholen dicht. Mensen zitten angstvallig thuis en ik kreeg van iemand al te horen dat het hem aan de Tweede Wereldoorlog deed denken. Maar tot nog toe gelukkig zonder geweld, hoewel hij dat ook voorziet in verband met voedseltekorten en dreigende armoede. Doemscenario’s waar mensen van over de hele wereld mee te maken hebben.

Wat moeten we hier als gelovigen van maken? Is dit een straf van God, zoals een christelijke krant laatst schreef? Of een waarschuwing dat we niet eeuwig door kunnen gaan met consumeren en het uitbuiten van de aarde, zoals iemand anders zei? Is het een teken van de eindtijd, de ruiter op het zwarte paard die over de wereld gaat uit Openbaring 6 en moeten we ons nu dus voorbereiden op ergere tij..

Hoe moeilijk het ook zal gaan worden, Jezus is erbij en heeft al onze ziekten op zich genomen. Juist dat belijden we in deze lijdenstijd. Van de week kreeg ik een appje met de volgende afkorting: C.O.V.I.D.-19 = Christ over Viruses and Infectious Diseases (Christus heerst over virussen en infectieziekten) Jozua 1:9 ‘Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontste..