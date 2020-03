Hilbrand Rozema: Maar het is nu ook lente. Dat is het gekke

Museum Voorlinden, achter de Wassenaarse duinen, exposeert kunst van Anselm Kiefer. Dat wilde ik graag zien. Kunstwerken in je hoofd, fijn. Je denkt er alvast over na, je leest er wat over, vervolgens ga je ter plaatse en wordt alles helder.

Maar nu pakte mijn plan anders uit dan verwacht.

Kiefer is van 1945, van direct na de oorlog. Duitsland was een puinveld en hij speelde in de ruïnes. Dat zie je terug op zijn enorme werken van lood en schroot. Het ging me met name om een donker, besneeuwd woud. Toepasselijk voor deze tijd: we zijn samen verdwaald en zoeken de horizon.

De zaalwachten in Voorlinden weten veel van kunst en je kunt lang met ze praten. Met een van hen, Aarnout, kap ik me een weg door Kiefers griezelwoud. Het scheelt niks of je adem verandert in vrieswolkjes. Tussen de bomen hangen sinistere nevels. Of is het gas? Ook hangen overal grote tanden.