Het was mijn oudste broer die de term ‘coronavoordeel’ erin gooide, toen ik woensdagavond in de familie-appgroep advies vroeg over het schrijven van deze column. Omdat de kranten al bol staan van corona en mijn eigen kind de kamer uitloopt als het erover gaat, dacht ik dat ik het nu eens even niet over Het Virus moest gaan hebben. Maar ook in de Boerenapp kwam het ‘c-woord’ steeds weer terug. 'Schrijf over de voordelen in plaats van over hoe erg het is en hoe spannend en hoe eng', luidde het advies.

Best gewaagd, vond ik, want ik dacht aan een broer en een zwager die op dit moment hun bedrijf naar de gallemiezen zien gaan, aan twee schoonzusjes die zich nu het schompes werken in het ziekenhuis en aan een nichtje dat gestrand is in Niger of all places. Ook ken ik nogal wat zzp'ers die op dit moment zonder inkomsten zitten. Maar goed, de voordelen van de nadelen. Kom maar op.

urgentie

“Dat de wereld zo tot stilstand zou komen, had ik niet gedacht”, begint mijn nichtje van 17 die zich erg druk maakt om het klimaat en om onrecht in de wereld. 'De urgentie die iedereen nu voelt bij corona, voelen millennials al heel lang bij klimaatverandering. Waarom nemen we wel maatregelen bij ..