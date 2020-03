Ik leefde even niet mee

Tussen alle mailtjes die je krijgt van instanties en clubs die iets willen afzeggen, zit er ook eentje van mijn internetprovider. Allereerst met de mededeling dat zij natuurlijk juist nú zorgen voor de echt aller-allerbelangrijkste eerste levensbehoefte: de internetverbinding. En verder de boodschap dat ik, omdat ik waarschijnlijk wat meer thuis zit, gratis een paar extra filmzenders krijg aangeboden. En dan te bedenken dat ik aan al die andere kanalen al niet toe kwam. Bij die nieuwe zenders zit ook een Drama-kanaal. Ja, daar ben ik helemaal aan toe: drama.

Maar laat ik dit commerciële en al dat andere meeleven vooral waarderen. Rutger Bregman zou de titel van zijn boek De meeste mensen deugen kunnen veranderen in Alle mensen deugen. Wat een dienstbaarheid! Maar toen zag ik op Marktplaats een advertentie waarin iemand mondkapjes voor een tientje per stuk aanbood. Laat die boektitel dus nog maar even zoals die is. En sluit niet ui..

En zelfs een start kan ingewikkeld zijn. Ik ben zaterdag m’n straatkrantverkoopster voorbijgelopen. Ik twijfelde, dacht aan aan vies contant geld en riep op veilige afstand iets over ‘een volgende keer’. Maar dat zat me toch niet helemaal lekker. Dus ik ben zonet, - ik schrijf dit op woensdagmiddag - naar de winkel gefietst waar ze normaal gesproken altijd zit. Maar ze was er niet. Zouden al..