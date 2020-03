Psst: Gelukkig kan ik mijn controledwang relativeren

Met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak. Daar denken sommige inwoners van Almere anders over. In 2019 belandde er maar liefst 4,6 miljoen kilo afval naast de daarvoor bestemde bakken. In Almere wordt daarom nu met man en macht gecontroleerd om dit asociale gedrag tegen te gaan. ‘Sommige mensen zijn gelijk boos als je ze aanspreekt op hun gedrag. Anderen schrikken oprecht en lijken er wat van te leren. Dat is fijn, want dan wordt de stad toch weer wat netter’, zegt een van de controleurs tegen Omroep Flevoland.

Soms voel ik me ook zo’n controleur. Altijd maar in de gaten houden of er ergens in mijn omgeving iets naast de afvalbak is beland. Of bij de gemeente melden wanneer de afvalbak vol is geraakt (want dan is het logisch dat het afval ernaast komt te staan of te liggen). Het is een vermoeiende bezigheid, waarbij de hardnekkige gedachte opkomt dat iedereen eigenlijk zou moeten zijn zoals ik. Ik, di..

Gelukkig kan ik mijn controledwang relativeren door iets dat ik ooit in Parijs zag: een kinderdriewielertje dat boven op de opening van een afvalbak was gezet omdat het er onmogelijk in paste. Dat is nog eens een creatieve oplossing, ik kon er wel om lachen.