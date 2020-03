De handdruk

We zijn gestopt met elkaar de hand schudden. Op 9 maart 2020 wel te verstaan. Premier Mark Rutte schafte dit eeuwenoude gebruik af. Omdat het een simpele maatregel is die helpt bij het indammen van het coronavirus. Vanaf 2020 overheidsbeleid, tot stand gekomen in nauw overleg met experts van het RIVM en de GGD. Nadien kwam niemand meer op het idee om deze traditie nieuw leven in te blazen. Simpelweg omdat het ook gaat zonder handen te schudden. Waarvan akte!

Een berichtje uit wie weet wanneer. God verhoede het dat dit zo in de geschiedenisboeken komt. Het zou betekenen dat de coronagriep zo om zich heen grijpt dat het werkelijk alles op zijn kop zet.

Begin maart namen we in onze praktijk het besluit om geen handen meer te schudden. Omdat het coronavirus zich uitbreidde over Nederland. Omdat we met kwetsbare mensen omgaan. Omdat de huisarts zelf at risk is. Reden genoeg om het te doen, ook al is zo’n maatregel niet te staven met harde feiten. De eerste keren voelde het raar. Bijna verontschuldigend gaf ik het aan.