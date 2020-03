Reina Wiskerke: ‘Ik krijg geen corona’, zei hij, verwijzend naar God

Zondagavond het huis uit gestapt, een rondje gelopen langs cafés en restaurants in de binnenstad. Het decreet dat de horeca moest sluiten, was er net geland. Op de hoek draaide iemand de sleutel om van zijn bar. Op het stadsplein stond een uitbater te bellen, terwijl zijn gasten de laatste gang van de laatste maaltijd opaten – zes uur sluiten bleek voor hen gelukkig een rekbaar begrip. ‘Er zijn ondernemers die er slechter aan toe zijn dan wij’, zei de man tegen zijn smartphone. De eerste poging tot relativering was begonnen. Bij de frietbakker viel niemand meer te bekennen. De afsluitende activiteiten van het personeel verraadden zich nog op de stoep, waar sopwater vanonder de deur naar de goot vloeide.

Op de grens van de binnenstad passeerde ik een jongeman. Een blikje bier in de hand, keurig gekleed, vriendelijke uitstraling, maar duidelijk onder invloed.

Zaterdag had ik het nog geschreven in de krant: dat wij Jezus Christus mogelijk kunnen herkennen in een dakloze vluchteling uit het Midden-Oosten. Soit, deze man kwam niet uit het Midden-Oosten, maar uit Somalië. En dakloos was hij niet echt, want hij kon slapen in de opvang.