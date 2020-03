Psst: In 1666 ging in Engeland een heel dorp in total lockdown, en het hielp

Zeg epidemie, zeg thuisquarantaine en ik denk aan Eyam, een dorpje in het noorden van Engeland. In augustus 1665 brak daar de builenpest uit, waarschijnlijk overgebracht door vlooien in een doos linnen die vanuit Londen bij de plaatselijke kleermaker was bezorgd. In de winter leek het voorbij, maar in mei kwam de ziekte in alle hevigheid terug.

Eyam had twee dominees: William Mompesson van de anglicaanse dorpskerk, net een jaar in zijn eerste gemeente, en zijn populaire voorganger Thomas Stanley, een puritein, die in 1662 was afgezet en samenkomsten hield aan huis. Zij sloegen de handen ineen en overtuigden de inwoners om vrijwillig in totale lockdown te gaan. Niemand mocht er nog in of uit. Dan wilde de rijke landheer van he..

Het hielp. Niet voor het dorp zelf - daar schreef dominee Mompesson 259 namen in het overlijdensregister, bijna een derde van alle inwoners. Zijn vrouw was er een van. Elizabeth Hancock, een boerin, begroef tussen 3 en 11 augustus 1666 haar man en zes kinderen. Toen vluchtte ze naar haar enige overgebleven zoon, die in Sheffield een werkervaringsplek had.