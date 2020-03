Onwerkelijk, dat is het eerste woord dat opkomt als ik mij maandagmorgen naar de redactie begeef. Op het anders zo volle perron staat welgeteld één man. Hij verbergt zijn hoofd in zijn capuchon, alsof hij beseft dat hij hier eigenlijk helemaal niet hoort te zijn. Als ik even later uitstap op Antwerpen Centraal staat er een rijtje veiligheidsmensen klaar. We groeten elkaar vriendelijk. In een winkelstraat met neergelaten rolluiken gloort het bescheiden uithangbord van de Delhaize. De deuren gaan nog altijd open, stel ik opgelucht vast. Zelfs het toiletpapier is er nog.

Mijn vertrouwde stad lijkt nog het meest op die in de roman La Peste van de Franse schrijver Albert Camus. ‘Belg gaat zelf in lockdown’, kopt de voorpagina van mijn vertrouwde krant. Experts zijn verdeeld over zo’n drastische maatregel, maar in de praktijk ontkiemt die al. Cafés, scholen, winkels en kantoren sluiten uit zichzelf de deuren. Het sociaal-maatschappelijke leven komt langza..

Maar België zou België niet zijn als er het afgelopen weekend geen lockdown-parties werden gevierd in cafés, als de politici Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) niet nét iets te innig knuffelden voor de foto, en grensplaatsen niet werden overweldigd door Vlaams café- en winkeltoerisme. Het je m’en foutisme dat de Belgische volksaard tekent, is hardnekkiger d..