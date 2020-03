Stilte ligt op het land. De natuur ademt op. Auto's en vliegtuigen staan stil. Er glimt geen olie meer op ramen van huizen rond Schiphol, weinig of geen kerosine daalt meer op de weiden neer. De lucht wordt schoner. 'De schepping krijgt een sabbatsrust, al duurt-ie veel te kort', rapte Jan Mudde, dominee in Haarlem. Hij verwoordde als een van de weinigen wat ik denk.

Is corona een straf van God, teken van de eindtijd of nog iets anders? De concrete oorzaak wordt meestal omzeild. Corona is een gevolg van roofkapitalisme. Zonder het plunderen van ecosystemen voor winstbejag, het aantasten van de schepping, was corona er niet geweest. Het is ontstaan op een beschermde-dierenmarkt in China, een land dat er nog niet in slaagt de illegale handel in bedreigde dier..

Geldzucht is de wortel van alle kwaad. Het geldt bij uitstek ook corona. De Heere heeft een twist met de wereld, zei dominee Roos van de Gereformeerde Gemeenten. Past Roos dat vanaf de kansel zo toe dat het zijn kerkvolk op de huid komt? Gaat het verder dan de vertrouwde galm der doemwaardigheid, die zijn gehoor al verwachtte? De zwaren in den lande maken zich er wel met jantjes-van-leiden vana..