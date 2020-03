Gert-Jan Segers: Weer mens worden ten tijde van corona

Vorige week maakte ik me nog druk om coalitiegedoe dat nu opeens totaal ridicuul is geworden. Zaterdag stond ik in een volle strandtent in Katwijk, waarvan ik het nu absurd vind dat die zo vol was. Zondag hebben we als gezin afgestemd op Groot Nieuws Radio en naar de mooie overdenking van Ron van der Spoel geluisterd over schuilen bij God. Later die dag heb ik op verzoek van minister Grapperhaus en samen met collega Kees van der Staaij telefonisch overlegd met vertegenwoordigers van kerken over hun rol in deze crisis en hun aanbod om te helpen waar nodig en hun gebouwen beschikbaar te stellen. Ondertussen zaten partijgenoten Carola Schouten en Arie Slob met andere leden van het kabinet en experts in crisisoverleg, wat leidde tot sluiting van scholen en de horeca. Een zondag zoals we die als land, en ook ikzelf, nooit eerder hebben gehad.

illusie

Een voortwoekerend virus heeft hele delen van de wereld lamgelegd en ons tot een ander leven gedwongen. Voor zover we de illusie hadden meesters te zijn van ons eigen leven, dan zijn we daar hopelijk van genezen. Het coronavirus is sterker dan onze afweer en dan de vaccins die we tot nu toe hebben. Het veegt onze volle agenda’s halfleeg. Het laat ons zien h..

kibbelen

Het mooie is dat van alle kanten hulp wordt geboden. Studenten bieden zich aan als vrijwilliger in ziekenhuizen en in de kinderopvang. Kerken en organisaties zijn hard aan het werk om mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben bij elkaar te brengen. Op twitter, waar we anders elkaar ..