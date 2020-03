In gedachten zijn we ook bij onze Spaanse logee

Precies een week geleden hadden we hier nog een Spaanse logee. Mijn dochter had in het najaar bij haar en haar familie gelogeerd. En nu waren de Spaanse en haar klasgenoten hier een week voor een tegenbezoek.

Het programma stond vol leuke uitjes georganiseerd door school of ons als gastgezinnen en onze kinderen. Van etentjes thuis en in restaurants tot lasergamen en boogschieten. Van bezoekjes aan Amsterdam tot een feest diep in de nacht. Van ritjes door de regen per fiets tot uitstapjes per bus of trein. Van logeerpartijtjes tot lessen Nederlands. Van bitterballen eten tot chocolade met stroopwafel.

Ik vond het spannend. Niet om een vreemde in huis te hebben, maar hoe het zou gaan met het coronavirus. Eerst was er de spanning of de uitwisseling wel door zou gaan. Daarna de angst of er iemand ziek zou worden en de groep weer naar huis zou kunnen. Ik heb heel wat deurklinken gepoetst.