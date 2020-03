Een kilo zwaarder

Brigitte wil graag afvallen en vraagt daarbij mijn hulp. ‘Het is zo oneerlijk’, verzucht ze. ‘Anderen kunnen alles eten en ik word meteen dik. Als ik een barbecue of een feestje heb gehad, zit er de volgende dag meteen een kilo bij.’ Kan het kloppen wat Brigitte zegt?

Het antwoord is zowel ja als nee.

De weegschaal geeft de volgende dag inderdaad een kilo meer aan. Daar zal Brigitte niet over liegen. Toch is het niet een kilo lichaamsvet die ze erbij heeft gekregen tijdens dit feestje of bij de barbecue.

Als we het hebben over afvallen, willen we graag dat de hoeveelheid lichaamsvet afneemt. Om 1 kilo vet te verliezen, moet je 7000 kilocalorieën minder eten dan je verbruikt. Andersom moet je om 1 kilo vet erbij te krijgen 7000 kilocalorieën meer eten dan je verbruikt. Brigitte eet op een dag normaal ongeveer 1900 kilocalorieën. Daarmee blijft haar gewicht stabiel (het is dus even..