Psst: Handen schudden, waarom en wanneer zijn we er ooit mee begonnen?

Handen schudden, waarom en wanneer zijn we daar ooit mee begonnen? Het verhaal gaat dat mensen al in de vroege oudheid hun hand uitstaken om wantrouwen te bezweren: ‘Kijk, ik draag geen wapen’. Het schudden, een gewoonte van middeleeuwers, was om te checken of er niet een verborgen wapen uit je mouw viel. Of was dat een negentiende-eeuws verzinsel over de romantische riddertijd? Je kon toch na het handenschudden meteen een wapen uit je andere mouw halen en de ander neersteken?

Vanouds is de handdruk een eindpunt, een teken van verbondenheid. De Bijbel kent de ‘handslag’ bij een belofte of een borgstelling: ‘hand erop’ (Ezra 10, Spreuken 6). Een reliëf uit de tijd van de Bijbelse koningen Achab en Jehu toont een handdruk van de Assyrische en de Babylonische koning, zoals wereldleiders dat vandaag doen voor de camera’s: ‘Kijk ons eens vrienden zijn’. In de zeventiende ..

De standaard begroeting is het pas sinds diep in de negentiende eeuw. Dus het is nog niet zo’n oude gewoonte die premier Rutte nu afschaft. Eeuwenlang daarvoor neigden we even het hoofd, bogen door de knieën, tikten aan onze pet. We kunnen nog terug.