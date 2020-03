Leven en vertellen

Precies een jaar geleden was ik in Portugal met Job en Judah. Ons huisje stond op houten palen tegen een steile rotswand en als er geen stevig hek om de veranda had gestaan, had je vandaar zo – ploep! – in de Dourovallei kunnen vallen. Diep. Beneden stroomde de rivier. Boven was de lucht. Blauw. Overal waar we keken was het mooi. Elke foto die ik schoot, was fantastisch. Ik kon niet kiezen welke ik op Instagram ging zetten. Misschien wel allemaal. Misschien elke dag een paar in mijn story’s. Geluk is pas geluk als je het deelt.

Het was daar dat ik een suggestie hoorde in mijn gedachten. Wat nu als ik met mezelf afsprak dat van die hele vakantie geen enkele foto ooit online zou komen? Dan schoot ik elke foto puur en alleen voor ons. Omdat ik ze wil hebben. Omdat ik ze in ons fotoboek kan bewaren. Als herinnering van ons gezin. Ik wist, dat er - als ik de suggestie zou opvolgen - iets zou landen in mijn hart. Zoals e..

ik ben een verhalenverteller

Het bleef niet bij die week. Uiteindelijk verdween ik een jaar van Instagram en postte ik zelden meer iets op mijn eigen sociale media. Niet omdat ik er niet aan dacht. Maar omdat elke keer dat ik koos om niks te posten, ik ervoor koos dat de deelnemers aan een betekenisvol mom..