Grow van Jeangu Macrooy gooit hoge ogen voor The Passion

Groei. Dat is vertaald het nummer waarmee Jeangu Macrooy voor Nederland meedoet aan het Songfestival. Of en hoe het doorgaat, is nog onduidelijk. Ons leven is onzeker. En daar past het nummer van Macrooy wel bij. We doen hard ons best alles bij elkaar te houden, maar slagen er vaak niet in. Zoiets zingt de Nederlandse artiest met Surinaamse en rooms-katholieke wortels.

Het nummer voelt aan als een gospelsong. Dat gevoel komt meteen aan het begin al. Niet door de tekst, maar door het geluid van een orgel dat zacht speelt.

Even later wordt de stem van Macrooy ondersteund door een meerstemmig koor. En nog verder in het nummer wordt in de handen geklapt.

Macrooy zingt aan het eind:

The more I learn, the less I know. Through every high and every low. I’ll grow.