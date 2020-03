Geraakt door de toewijding van studenten die veel kwijt zijn

‘Ik ga weer terug. Als ik klaar ben met mijn theologiestudie ga ik weer terug naar mijn eigen land om daar te dienen.’ Dat was zo ongeveer het antwoord van alle ruim twintig studenten die ik kort geleden les gaf in Libanon. Ze kwamen niet uit de makkelijkste landen in het Midden-Oosten: Syrië, Egypte, Sudan, Marokko, Yemen, Palestijnse gebieden, Libanon.

Ze hadden stuk voor stuk heel wat meegemaakt. Een Syrische student was in de burgeroorlog alles kwijtgeraakt: zijn vader, zijn broer, zijn ouderlijk huis, zijn bedrijf. Hij had niet veel meer over. Maar hij was dankbaar dat hij als vluchteling in Libanon onderdak had gekregen. En dat hij daar Jezus Christus had leren kennen en de kans had gekregen theologie te gaan studeren.

Een student uit Soedan vertelde hoe pittig het was om thuis christen te zijn. Hij was op de universiteit getreiterd en gesard omdat hij in Jezus geloofde. En een deel van zijn familie had veel te lijden gehad in de (bij ons alweer vergeten) etnische zuiveringen in bepaalde delen van het land.ver