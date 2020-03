In Beieren staat een huis, met bede

Op vakantie in Zuid-Duitsland verbleven we in een oud lichtblauw herenhuis dat wel honderd jaar oud kon zijn. De entree deed voornaam aan, het huis met zijn hoge kamers wekte de suggestie van adellijke gastvrijheid. Hoe gewoon je ook in elkaar steekt, zoiets werkt op het gemoed.

Nog aardiger werd het herenhuis toen we een oude, christelijke spreuk ontwaarden. Opgetekend in zwierige letters aan de buitengevel, boven de ingang van het huis met de vele kamers. ‘Gottes Ruh and Frieden sei diesem Haus beschieden.’ De zegen van Gods vrede en rust werden verbonden aan een stenen woning die al meer dan honderd jaar tegenwicht bood aan kou en hitte, winterse sneeuw en zomers..

Ik werd daar vrolijk van. Ooit was er een huiseigenaar in het katholieke Beieren die dit oprecht en toegewijd op de gevel van zijn huis liet schilderen. Dat gaat nog wat verder dan een vis als christelijk symbool achter op de auto plakken, of een ‘er is hoop’-regenboogsticker achter het raam. Het is een statement over veilig wonen en eerlijk samenleven, een belijden dat ook een huis tot eer ..