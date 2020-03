Reina Wiskerke: Heeft de mensheid oorlog nodig?

‘Vroeger had je als schrijver een oorlogstrauma waaruit je als schrijver kon putten, nu heb je een glutenintolerantie.’ Een rake opmerking, afkomstig van Özcan Akyol, schrijver van het boekenweekessay. Hij zei het tegen Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door, maar ook (en eerder al) tegen ‘een jongen van het Nederlands Dagblad’, zoals hij Rimme Mastebroek noemde. Akyol zet zich in zijn essay af tegen de ‘bijna sektarische’ literaire wereld, die zou neerkijken op schrijvers die de massa bereiken, maar zelf aan navelstaren doet en weinig meer te melden heeft. Zo heb ik het begrepen uit al zijn interviews.

Akyol kan het leuk brengen. Hij wint met zijn welbespraaktheid en met de twinkeling in zijn ogen snel mijn sympathie. Of hij gelijk heeft, weet ik niet. Ik zit niet zo in zijn wereldje.

Donderdag zat hij bij Jinek. Daar kwam zijn nieuwe tv-serie Dwarse denkers ter sprake (die uitgezonden wordt tijdens de Boekenweek). Eva Jinek toonde alvast wat beelden van zijn gesprek m..

In december sprak NRC drie Vlaamse psychiaters, de bekende trits: Denys, Verhaeghe en De Wachter. Zij zagen een ‘crisis in zingeving’. ‘Met het terugdringen van religie is veel overboord gegooid dat riekt naar hogere doelen, rituelen, tradities en levensvragen.’ Te gr..