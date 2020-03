Literatuur wil gelezen worden, maar gebeurt dat nog?

Heb ik de Max Havelaar uit 1860 eigenlijk ooit helemaal gelezen, vroeg ik me af, terwijl ik luisterde naar de inaugurele rede van Jacqueline Bel. Ze is benoemd op de nieuwe Multatuli-leerstoel voor de Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Vrije Universiteit. Thuisgekomen liep ik eerst langs mijn boeken. Ik weet dat ik een pocket van de Max Havelaar bezit sinds mijn schooltijd, maar ik kan die niet vinden. Ik stuitte voorlopig alleen op Gerrit Komrijs keuze uit de Ideeën. Die las ik nauwelijks. Al heb ik altijd één Idee onthouden: in vrome overlijdensadvertenties meldden nabestaanden te ‘berusten’ in het verlies. Multatuli hekelde dat berusten en schreef: ooit gelezen: ‘we laten het er niet bij zitten’? Ik vind dat nog steeds geestig.

Op de omslag van Komrijs bundel slaat Multatuli met een enorme hamer beelden als ‘Dufheid’ en ‘Benepenheid’ aan gruzelementen, getekend door Albert Hahn. De schrijver met de hamer. Abraham Kuyper zag hem ook zo, hij noemde Nietzsche de Duitse Multatuli; Nietzsche, wiens bijnaam de filosoof met de hamer is.

Maar in Bels rede ‘Ik wil gelezen worden’ (een uitspraak van Multatuli) ging het niet over het omverhalen van heilige huisjes. Onder Bels handen werd Multatuli fluweel. Hij is de oude vader van vele literaire zonen, ja, van de hele moderne Nederl..