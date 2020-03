Beheers je

Vorig jaar rond deze tijd was het ook mijn beurt om deze column te schrijven. Ik schreef over carnaval en vertelde hoezeer ik van dat uitbundige volksfeest geniet. Juist de dieperliggende betekenis spreekt mij zo aan. Ik legde de oorsprong ervan uit: de driedaagse viering van het Vastenavondfeest, in de late Middeleeuwen ontstaan. Omdat zondag de laatste dag was dat vlees mocht worden gegeten, was het daarna vaarwel vlees, of te wel ‘carne vale’!

Het werd aanvankelijk gevierd met maskerades en spelletjes en groeide uit tot het feest van de omkering van de sociale orde. De ‘gewone’ bevolking neemt de macht over en steekt de draak met het gezag. Iedereen is gelijk. Op de ene plek geniet men van een geestige tonpraet (aanklachten vanuit een ton), elders houdt men buutereednen. Optochten trekken door de straten..

bezinning, onthouding en beheersing