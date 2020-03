In The Bulldog in Arnhem-Zuid is het gezellig en warm. Het ruikt er naar koffie. De mannen leggen een kaartje en roken een sigaretje. Mien Daams is de koningin van deze kiosk-, broodjes- en bloemenzaak bij de eindhalte van trolleybus 3. Ze runt dit aanlooppunt al bijna 48 jaar, samen met ‘die kale’, zo noemt ze haar man. ‘Ik kom zelf van het platteland, uit een gezin van elf.' Zij kent iedereen in de wijk Het Duifje. En iedereen kent haar. ‘Ik weet nog dat de eerste asielzoeker kwam, 43 jaar geleden. Hij hing de was op in de hal van onze flat. Zijn achterkleinzoon woont hier nog steeds.’

Arnhem-Zuid (Malburgen, Immerloo, Het Duifje) is als Assepoester. Je moet haar leren kennen, dan ontdek je verborgen schoonheid. Mensen kijken er naar elkaar om. En wie spullen over heeft, legt die in de hal, voor de buren. Want niemand hier heeft het breed. Zo ging het met Oudjaar op het Gelderseplein in Immerloo, de wijk naast Het Duifje. Een vrouw had een bankje bij de lift gezet; kindere..

Bij The Bulldog komt de halve wijk voor een praatje. Marokkaans, Syrisch, Afghaans, Arnhem-Zuid telt meer dan negentig nationaliteiten. Soms krijgt een kind dat jarig is, een cadeautje van Mien. ‘Soms zitten mensen in de problemen door eigen schuld, maar vaak overkomt het ze maar. We hebben hier geregeld springers, van buiten de wijk. Ze springen van de flat.’ Drugs, een overdosis GHB, verwa..