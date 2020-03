Zullen we afspreken elkaar niet onder te proesten en onze handen te wassen?

De kans op een epidemie is groot. De kans op een epidemie is klein. De berichten zijn tegenstrijdig, moet je geloven?

Ik geloof in elk geval dat hygiëne belangrijk is om ziektes niet over te dragen. Op televisie wordt uitgelegd hoe je goed je handen wast - niet te kort en met zeep je hele hand - en hoe je beste kunt niezen - in je armholte - of je neus kunt snuiten - in een papieren wegwerpzakdoek.

Blijkbaar is het nodig. Dat kinderen in de vervoering van hun spel vergeten na het plassen handen te wassen, daar kan ik nog wel bij. Zij begrijpen ook het nut ervan nog niet. Dat volwassenen het niet kunnen opbrengen even tijd te steken in een goede handenwasbeurt, snap ik niet.