Geld bij notaris

Het is begrijpelijk dat banken die veel kosten maken voor het parkeren van geld bij de Europese Bank, dat doorberekenen aan cliënten. Het is sympathiek dat particulieren hierbij worden ontzien. Slechts bij een hoog saldo op een privérekening wordt ook aan hen een negatieve rente in rekening gebracht.

Toch betalen ook gewone particuliere cliënten binnenkort negatieve rente aan de banken. Dat is vanaf 1 april het geval bij de koop van een woning, het afsluiten van een hypotheek of de uitkering van een erfenis, als het geldverkeer verloopt via de notaris. Deze houdt geld van cliënten apart op een speciale derdengeldenrekening. Dit gaat bijvoorbeeld om de waarborgsom die na het kopen ..

Vaak wordt dit bedrag door de bank van de koper gestort en zal er een hypotheekrecht worden gevestigd. Pas nadat de getekende akten volledig zijn verwerkt via het Kadaster, mogen de gelden uitgekeerd worden. De verkoper van het huis (overwaarde) en de bank van de verkoper (verstrekte lening) krijgen dan hun geld.