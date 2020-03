Vraag geen vergeving voor je eigen gemoedsrust

Wanneer mag iemand die een ander iets verschrikkelijks heeft aangedaan, om vergeving vragen? Ik vroeg me dat af naar aanleiding van een advertentie van Gevangenenzorg Nederland. Daarin kwam een man aan het woord die het leven van een medemens zwaar beschadigd had. Dat kon van alles geweest zijn: inbraak, moord, incest; noem alle zonden maar op die een mens in de cel kunnen brengen. De dader erkende schuld, had berouw en beloofde dat hij wat hij had gedaan, nooit meer zou doen. In de laatste alinea vroeg hij om vergeving.

Ik herinnerde me toen een door psycholoog Larry Crabb beschreven situatie. Een man had zijn vrouw bedrogen door met een ander naar bed te gaan. De man bad God om vergeving en vroeg dat vervolgens ook aan zijn vrouw. Want nietwaar, in de Bijbel staat toch dat je de ander moet vergeven? Maar de vrouw was daar helemaal niet aan toe. De wond was te diep; de verwerking nog maar nauwelijks begonnen.

Het echtpaar bleef wel bij elkaar, althans in dezelfde woning. Er ging geruime tijd voorbij. Op een avond zat de man achter zijn computer toen hij achter zich de deur hoorde opengaan. Daar stond zijn vrouw. Ze keek hem aan en zei: 'Weet je … ik ben er nu aan toe. Je mag mij om vergeving vragen.’