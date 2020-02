Sporen van het koninkrijk: ‘Hoop, ze knikken opmerkelijk hard bij dit woord’

Ik doe vandaag een dagje sloppenwijk, in India. Ik loop door een labyrint van smalle steegjes waar ik om de viezigheid heen moet stappen. Kinderen en volwassen begroeten me vriendelijk.

Sunita, die dagelijks in de wijk werkt, loodst me erdoorheen. We gaan naar het gezin van een van de honderden sponsorkinderen van World Vision. Broerlief neemt het woord. Zijn zusjes mochten eigenlijk niet naar school van zijn vader, maar World Vision overtuigde hem dat dit toch beter zou zijn voor hun toekomst. Zijn moeder durft dankzij World Vision de straat weer op. Ze weet nu dat ze de p..

Via een smal steegje word ik een huis binnengeleid. Op de grond zitten zes vrouwen. Bij de buren wordt een stoel gehaald. De vrouw des huizes knipt stukken verband. Haar buurvrouw legt meerdere stukjes op elkaar en een ander drukt het aan. De volgende knipt het bij. Met open mond kijk ik toe. Met tijd, aandacht en gezelligheid wordt hier een voorraad maandverband geproduceerd.