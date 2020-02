In Tynaarlo, in Drenthe, zit een 61-jarige man werkloos thuis. Ron Jans heet hij. Voetbaltrainer. Hij was niet onsuccesvol in de Nederlandse competitie, maar vertrok vorig jaar naar de Verenigde Staten, waar hij trainer werd van FC Cincinnati. Mooie tijd had hij daar. Maar tijdens een trainingskamp in Florida zat hij met zijn spelers in de kleedkamer. Er stond muziek op, een rap, en Jans zong twee woorden uit die rap mee. Het eerste woord: ‘Hey’. Het tweede: ‘Nigger’, of, erger nog: ‘Nigga’. En daarom is hij nu ontslagen.

Een blanke spreekt het n-woord niet uit. Ondanks alle uitingen en bewijzen van het tegendeel weten we immers nooit of hij het misschien stiekem meent. Volgens de spelersvakbond was er meer aan de hand dan die twee woorden uit die rap. Maar wat, dat zeggen ze niet en Jans weet het niet. En hij snapt het niet. Hij een racist? ‘Het tegenovergestelde van een racist!’ Hij werkt graag met gemengde selecties, en Gandhi en Mandela zijn zijn helden. En nu wordt hij niet alleen weggezet als racist, maar ook als leugenaar en manipulator. Jans ging naar huis, naar Tynaarlo, om zichzelf te kunnen blijven.

Roots

Dat je als blanke het n-woord niet kunt uitspreken, weten we eigenlijk al sinds halverwege de jaren zeventig. Alex Haley publiceerde in 1976 zijn halffictieve boek over de geschiedenis van zijn familie: Roots, wij zwarten. Het boek werd een hit, omdat het het verhaal van de slavernij vanuit het perspec..

revanche

Ik gebruik nog gewoon het woord ‘blank’.

Wij zeiden dat niet. Want het waren woorden uit Roots. ‘Toby be good nigger for massa’, zegt Toby, die eigenlijk Kunta Kinte heet, tegen zijn blanke ‘master’. Het n-woord heeft vanaf Roots de gevoelswaarde van de vernederende dreun in het zwarte gezicht. Die zaterdagmiddag in Zoetermeer zagen we de revanche. En daar stonden..