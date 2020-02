Psst: De Tesla verdrijft elk ander soort in zijn omgeving

Stichting Tesla-telling heeft het afgelopen weekend met behulp van verschillende tellers een inschatting gemaakt van het aantal Tesla’s dat in Nederland rond zwermt. Vrijwilligers hebben het aantal Tesla's tussen zonsopgang en zonsondergang geteld en via een online formulier doorgegeven. Sommige vrijwilligers telden geregeld twee Tesla’s achter elkaar. Hoge concentraties bevinden zich met name in gebieden rondom leasemaatschappijen. Ook in de buurt van gemiddelde doorzonwoningen neemt het aantal met rasse schreden toe. Tesla's met nummerborden beginnend met een G of een H gevolgd door drie cijfers en twee letters werden het meest geteld.

De Tesla verdrijft elk ander soort in zijn omgeving, stelt een deskundige. ‘Eerst was het nog een vreemde vogel, maar nu vliegen ze over de toonbank.’ Toch kunnen ook andere merken een graantje meepikken, vervolgt hij. ‘Kopieergedrag is op de automarkt geen vreemd verschijnsel.’ Ook het zwakkere soort dat vroeger juist veel aanwezig was, zoals diesel- en benzineauto's, wordt door Tesla verdr..

Een woordvoerder van Stichting Tesla-telling benadrukt deze week dat we ons niet te snel rijk moeten rekenen. 'Er zijn gebieden in de wereld waar nog geen enkele Tesla wordt geteld.'