Het creatieve taalgebruik van Jan Smit biedt een nieuwe kijk op de geneeskunst

Zanger en presentator Jan Smit heeft geen keelproblemen, zoals in november 2019 door zijn management naar buiten werd gebracht, maar het is hem allemaal ‘naar de keel’ gevlogen. De zanger liet via sociale media weten dat hij al sinds de zomer van vorig jaar kampt met een burnout. Aha, denk je dan. Dat is toch echt heel wat anders. Maar, met wat goede wil kun je het inderdaad keelproblemen noemen. Ik houd van dit soort verhullend taalgebruik. Er zit zowaar nog een beetje creativiteit achter.

Ik liep eens met een chique VVD’er naar een plek waar we een interview zouden houden. Onderweg ernaartoe ging hij naar de wc. Hij moest even z’n neus snuiten, zei hij. Nu kan dat natuurlijk ook dáár, maar ik hoorde later dat voorname mensen dat wel vaker zo zeggen. Plassen en drukken of andere woorden in dat verband vinden ze ordinair.

Bij kinderen is het wel vaker zo dat hun buikpijn voor iets heel anders staat. En soms zijn het ook smoesjes. Als vader en moeder mag je dan het verschil proberen te ontdekken en uitvogelen of er soms meer achter zit.