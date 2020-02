Een groot deel van mijn werk bestaat uit het interpreteren van gesproken en geschreven teksten. Interpreteren betekent zoiets als: het vormen van je eigen beeld van een bepaalde mededeling. Het gaat dus om het maken van de vertaalslag van een boodschap die een ander uitzendt. Het vraagt om alertheid en de juiste vaardigheden om steeds opnieuw op zoek te gaan naar wat de ander bedoelt en om dan te kijken wat jij daarvan vindt. Maar hoewel interpreteren onlosmakelijk verbonden is met mijn vak is het zeker geen terrein dat exclusief is voorbehouden aan juristen. Eigenlijk is iedereen de hele dag bezig met het interpreteren van boodschappen. Ook kinderen doen dat, viel me laatst weer op.

Om de plaatselijke basisschool heen ligt een aantal groenstroken. Heel het jaar door groeit er op die groenstroken alleen gras. Enkele jaren geleden hebben de kinderen van de school daar bloembollen in gepoot. Het idee erachter is dat de buurt ervan opfleurt in het voorjaar en de stemming van de buurtbewoners eveneens. Want eerlijk is eerlijk, je ondervindt niet enkel plezier van een basisschoo..

Als ik op een donderdagochtend bij de school arriveer, staan er ineens allemaal bordjes in de groenstroken met de tekst: