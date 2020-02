Psst: Zet mij maar in een kantoortuin

Deze krant is vervaardigd in een kantoortuin. Als u er klachten over hebt, horen we het graag. Want ineens staat de kantoortuin weer in een kwade reuk - slecht voor de concentratie, ongezond.

Iedereen z’n eigen hokje is fascistisch; de kantoortuin is vrijheid en democratie, zei de modernistische architect Frank Lloyd Wright. Hij ontwierp in 1939 een van de eerste ‘open offiices’ voor een bedrijf in schoonmaakmiddelen. Het idee kreeg overal navolging, maar vaak met veel minder daglicht, ruimte en frisse lucht dan Wright erin bracht.

Maar ik zou niet anders willen. Ja, ik ken ze ook, de collega die niet zo fris ruikt - maar die kan ook in je eenpersoons kantoortje binnenlopen. De collega die een telefoongesprek voert waarnaar je wel móet meeluisteren, die te veel informatie spuit, die eetgeluiden maakt. Maar afgeleid ben ik minstens zo gauw als ik thuis werk - door wat ik uit het raam zie, door e-mail, een boodschap, een..