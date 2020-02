Ga in de veertigdagentijd eens een Mol-boekje bijhouden! De Bijbel zit namelijk vol ‘molloten’

Het komt bijna nooit meer voor, maar door het tv-programma Wie is de Mol? zitten we bij ons thuis op zaterdagavond gezellig ouderwets aan de buis gekluisterd. Niks, iedereen op zijn eigen mobieltje Netflix of YouTube kijken, op deze avond turen we vol spanning met zijn allen naar het zelfde scherm. We zetten onze punten in en laten ons een uur lang meenemen in het strategische spel, waarin niets is wat het lijkt.

Wat is het spannend als presentator Rik van der Westerlaken de rode of groene schermen laat verschijnen na het invullen van de test. Wie zal er nu weer naar huis moeten gaan?

Thuis zijn we er nog niet uit wie de mol is. Is het Buddy? Hij is er slim genoeg voor. Of is het Leonie? Of is zij daarvoor toch te fanatiek? Of is het toch blij-hoofd Nathan, die ons er allemaal in laat trappen? Want ja bij dit spel kan alles anders zijn dan je had gedacht, toch?