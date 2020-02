Protestants in België

Mooie pubquizvraag: in welke stad is de eerste protestantse Nederlandse bijbelvertaling gedrukt? In Antwerpen. Ik lees het in ‘Evangelisatie in de Bijbelstad’ (2019, uitgeverij Brevier), een levensverslag van dominee Kommer Groeneveld.

Hij was er 45 jaar evangelist, uitgaande van de Christelijke Gereformeerde Kerken, en medestichter van een groot en warm gezin. In 2014 ging hij met emeritaat en bleef met echtgenote Inge wonen in zijn aangenomen vaderland, België.

De eerste evangelisatiedienst was op 8 januari 1972, met stoelen uit Sliedrecht en een harmonium uit Veenendaal. Er waren vier bezoekers. Nu herbergt het ‘Evangelisch Centrum’ een tamelijk grote gemeente. Zo'n beetje in het midden van die periode van 45 jaar was ik ook enige tijd onder zijn schapen: soms als schaap, soms als ezel en in ieder geval als stagiair bij de Gazet v..