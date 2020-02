Wantrouwen

Rechters en advocaten wordt het dragen van een keppeltje, hoofddoek of kruisje niet toegestaan. Iedere schijn van ‘niet neutraal zijn’ moet in de rechtszaal achterwege blijven. Dit is de norm waar Vrouwe Justitia regeert.

De door de Tweede Kamer benoemde ‘parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen’ heeft haar pijlen gericht op moskeeën en andere religieus-islamitische organisatie om het verhaal van buitenlandse financiering boven water te krijgen. De Tweede Kamer kan zo een onderzoek doen. En waar de parlementsleden dit nodig achten, wordt dit middel uit de kast gehaald. D..

Wat heeft ons parlement zich met dit laatste onderzoek vergaloppeerd! Al direct vanaf het begin. De kamer kiest ervoor dit onderzoek te beperken tot de islamitische organisaties. Die keuze roept vragen op. Is de financiering bij de moslims anders of erger dan bij rooms-katholieke, evangelische, joodse of boeddhistische organisaties? Met deze eenzijdige keuze, dus nog voor het onderzoek van s..