Imanuelle Grives mocht bij Jinek door het stof gaan voor haar misstap. Zij is de tamelijk onbekende actrice die in Antwerpen veroordeeld werd wegens drugsbezit en drugshandel. Talkshowtafels en talkshowdesks hebben die functie. Bekende Nederlanders krijgen er de gelegenheid verantwoording af te leggen voor hun fouten. Als ze dat goed doen, worden ze weer in genade aangekomen.

Noodzakelijke ingrediënten zijn: ruiterlijk toegeven dat je fout zat, dat jij daar zélf verantwoordelijk voor bent en dat bestraffing terecht is. Het zijn precies de christelijke kenmerken van het berouw dat uitzicht geeft op genade.

Grives faalde volgens velen. Jan Slagter van Omroep Max was bijvoorbeeld niet overtuigd, zei hij op Radio 1. ‘Ik kon haar niet geloven ... Ze had een rotrelatie, ze wilde graag gepakt worden ... Maar waarom zei ze niet gewoon eerlijk: ik was verkeerd bezig?’