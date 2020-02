Opkomen voor recht is goed, maar zelfmedelijden is geen goede leidraad

Interviews met mensen die niet ‘normaal’ zijn, gaan bijna altijd over de terreur van de gemiddelde mens. Het feit dat je afwijkend bent, geeft de ‘abnormale’ het gevoel buiten de sociale orde te staan. Er niet bij te horen. Het is niet alleen zijn probleem. De normale man vindt de afwijkende onaangepast en ervaart diens aanwezigheid als een verstoring van de orde. Het beangstigt hem. Beide ervaringen versterken elkaar. Dat vergroot de onrust. Mensen, kerken en samenlevingen kunnen niet zo heel veel afwijkend gedrag aan.

Niet elke afwijking is een keuze. Je huidskleur, je handicap, je sekse of je seksuele geaardheid zoek je niet uit. Het overkomt je. Tot op zekere hoogte geldt het zelfs voor je geloof. Opeens realiseer je je dat je een kind van God bent. Maar daarmee ben je niet minder afwijkend. En het stelt je voor allemaal vragen. Hoe moet ik vrouw zijn in een omgeving van mannen? Hoe homo in een wereld v..

‘snappen wat het is’

Interviews met abnormalen gaan veelal over dit soort vragen en de pijn die het afwijkend zijn met zich mee brengt. Onlangs las ik weer zo’n interview. In dat interview maakte degene die afwijkend is, zich kwaad over de onheuse bejegening door de normalen. In haar ogen deed de meerderhe..